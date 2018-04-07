Клопп: «Эвертон» будет сверхмотивирован на победу в дерби" 

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал предстоящий матч 33-го тура чемпионата Англии против «Эвертона».
"Нас ожидает матч против невероятно мотивированного и хорошо отдохнувшего соперника. «Эвертон» давно не одерживал побед в дерби Мерсисайда, поэтому он будет сверхмотивирован.
Возможно, мне придется поберечь некоторых игроков, у нас очень много травмированных. Сложно с этим смириться, учитывая столь важный отрезок сезона", — цитирует Клоппа Liverpool Echo.
Из-за травм Юрген Клопп не может рассчитывать на услуги Эмре Джана, Адама Лалланы, Джо Гомеса, Жоэля Матипа и Мохамеда Салаха.