Герои Советского Союза на Зимней войне

За финскую кампанию, которая продолжалась меньше четырех месяцев, свыше 400 военнослужащих Красной Армии стали Героями Советского Союза. Военный конфликт, который был между СССР и Финляндией с конца ноября 1939-го по 12 марта следующего года, стоил Советскому Союзу свыше 126 тысяч безвозвратных потерь. У финнов они были почти в два раза меньше.

Четверть Героев награждена посмертно

Почти сто Героев Советского Союза, участвовавших в советско-финской войне, удостоились этого звания посмертно. Это были воины, которые демонстрировали собственный героизм непосредственно в бою. Одним из них — танкист Иван Сиволап. Механик-водитель танка не раз демонстрировал свои исключительные профессиональные навыки в сражениях зимой 1940 года. Танк Сиволапа дважды подбивали, и всякий раз Иван сумел продолжить бой. В начале апреля Ивана Сиволапа удостоили Звезды Героя. Менее чем через год танкист погиб в одном из боев начавшейся Великой Отечественной войны.

Разные судьбы

Многие Герои Советского Союза, получившие это звание в финскую кампанию, имели своеобразные (даже для того времени) и подчас трагические судьбы. Дважды орденоносцем еще до начала Великой Отечественной войны в Советско-финскую войну стал комдив одной из армий ВВС Сергей Денисов . До Второй мировой в СССР были только пять советских граждан, удостоившихся звания Героев Советского Союза дважды. На долю Сергея Прокофьевича выпала участь завершить этот перечень.

Первого Героя Денисов получил за бои в Испании. В финской кампании он был командармом ВВС. Звезду получил за операции советских Военно-воздушных сил по прорыву линии Маннергейма. Во время Великой Отечественной войны Денисов ничего героического не совершил. Его назначали на разные должности, но военной карьеры Сергей Прокофьевич так и не сделал — много пил. Умер он умер в 62 года после выхода в отставку.

Главнокомандующий Военно-воздушными силами Северо-Западного фронта Е. С. Птухин в марте 1940 года получил высшую военную награду за успешные действия вверенных ему авиаподразделений. А в феврале 1942 года Евгения Савича расстреляли якобы за давний антисоветский заговор. [С-BLOCK]

Одному из первых Звезда Героя Советского Союза в советско-финской кампании досталась татарину Гафияту Нигматуллину (дата подвига — январь 1940 года). Он, к слову, в этом плане оказался еще и пионером среди татар — прежде Героя не получал ни один представитель этой национальности. О подвиге Гафията Ярмухаметовича известно мало: будучи замполитрука разведгруппы мотострелкового подразделения, он сумел вывести своих солдат из окружения, при этом крайне досадив противнику. Звезду Героя, во всяком случае, тогда представителям «низового» звена командиров просто так не давали. До Победы Гафият Нигматуллин не дожил всего один день — погиб 8 мая 1945 года в Германии.

По данным историков, первый официальный Герой Советского Союза в советско-финской кампании — это летчик Сергей Косякин, командовавший на тот момент эскадрильей бомбардировщиков. В конце марта 1940 года он проявил себя в бомбардировке вражеских позиций на Карельском перешейке, за что и был удостоен высшего воинского звания. На второй день Великой Отечественной войны самолет Сергея Ивановича был сбит, а герой-летчик погиб.

Герои-лишенцы

Четырех Героев советско-финской кампании впоследствии лишили этих наград. Одного — за «аморалку», другой, попав в плен, пошел на службу к власовцам (впоследствии выдан союзниками СССР и расстрелян).