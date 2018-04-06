Сергей Сироткин: Не могу сказать, что я очень удивлен своей позицией в протоколе

— Это были довольно хорошие сессии. Мы собрали много информации, узнали много хороших вещей. С прицелом на завтра использовали разные типы шин, так что тренировки были продуктивными. Было то, что нужно: чёткие, приятные серии кругов. Мы сможем использовать это далее в ходе сезона.

Не могу сказать, что я очень удивлен своей позицией в протоколе. На первой попытке у меня был самый жёсткий тип шин, так что фактически я имел лишь один быстрый круг на шинах для квалификации. По сравнению с Лэнсом я был немного на другой тактике, с меньшим упором на скорость. Я недалеко от того, что мы ожидали. Сейчас мы работали не только ради скорости, но и ради сбора информации, — передает слова Сироткина «Чемпионат».