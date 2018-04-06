Ещё
Сергей Сироткин: Не могу сказать, что я очень удивлен своей позицией в протоколе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Сироткин: Не могу сказать, что я очень удивлен своей позицией в протоколе 

Советский спорт 1 час назад
— Это были довольно хорошие сессии. Мы собрали много информации, узнали много хороших вещей. С прицелом на завтра использовали разные типы шин, так что тренировки были продуктивными. Было то, что нужно: чёткие, приятные серии кругов. Мы сможем использовать это далее в ходе сезона.
Не могу сказать, что я очень удивлен своей позицией в протоколе. На первой попытке у меня был самый жёсткий тип шин, так что фактически я имел лишь один быстрый круг на шинах для квалификации. По сравнению с Лэнсом я был немного на другой тактике, с меньшим упором на скорость. Я недалеко от того, что мы ожидали. Сейчас мы работали не только ради скорости, но и ради сбора информации, — передает слова Сироткина «Чемпионат».
Напомним, что во второй свободной практике Сироткин занял 18-е место. Победил пилот «Феррари» Кими Райкконен.
Советский спорт: последние новости
Вандерсон Масиэл: На победу в РФПЛ претендуют несколько команд Губернатор Волгоградской области: Подготовка к ЧМ-2018 проходит в порядке, сил и средств для окончания работ у нас достаточно Сергей Куликов: Финал Кубка России не будет перенесен и состоится 9 мая в Волгограде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончался Александр Курлович10
Ягудин с женой попали в больницу26
Легков объявил о завершении карьеры10
Фанаты «Арсенала» захотели футболиста ЦСКА
ЦСКА победил СКА1
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение