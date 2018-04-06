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Впервые за 19 лет в составе «Торонто» шесть игроков забросили 20 шайб за сезон
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Впервые за 19 лет в составе «Торонто» шесть игроков забросили 20 шайб за сезон 

Чемпионат.com 1 час назад
В составе «Мэйпл Лифс» впервые с сезона-1998/99 сразу шесть хоккеистов смогли преодолеть отметку в 20 заброшенных шайб.
Случилось это благодаря результативности Джеймса ван Римсдайка (36 голов), Остона Мэттьюса (33), Назема Кадри (31), Патрика Марло (26), Митчелла Марнера (22) и Вильяма Нюландера (20). В число рекордсменов сезона-1998/99 входили Матс Сундин, Стив Томас, Стив Салливан, Майк Джонсон, Дерек Кинг, а также российский нападающий Сергей Березин. «Торонто Мэйпл Лифс» досрочно гарантировал себе место в розыгрыше Кубка Стэнли.
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