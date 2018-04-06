Вандерсон Масиэл: «Россия стала для меня новым вызовом, но у меня не было страха»

За 8 месяцев в Краснодаре 23-летний бразилец Вандерсон Масиэл с обаятельной улыбкой успел влюбить в себя местные трибуны, но места в «старте» пока не заработал. Игорь Шалимов использовал Вандерсона в роли «Лаборде плюс»: тоже игрок замены на последние полчаса, но моложе, резче и техничнее. Как правило, с этой ролью — важной, но второстепенной — он справляется. И мечтает о большем.

— Вандерсон, как вам живется в «Краснодаре»? Вы счастливы?

— Да, все хорошо. Меня очень тепло приняли в команде, и я отлично себя чувствую. Конечно, ребятам, которые приезжают из Бразилии — или из Европы, как я — порой непросто адаптироваться в России. Но структура «Краснодара» позволяет нам гордиться своим клубом. Многие могут только мечтать о таких условиях.

— Вы подписали с «Краснодаром» 5-летний контракт. Ответственное решение. Как оно далось?

— Решение, на самом деле, не было сложным. Переход в «Краснодар» я рассматривал как шаг вперед. Я общался со многими людьми, которые знакомы с клубом, и они рассказали мне о его амбициях. Конечно, 5 лет — долгий срок. Но я понимал, что этот переход послужит моему развитию, и не колебался.

— Опасались ехать в Россию? Далеко, холодно, непонятно…

— (Смеется). Нет, ведь мой брат Данило поиграл в «Мордовии». Так что я заочно познакомился с Россией. Знаете, мой отец в свое время был футболистом, и я привык к кочевой жизни. Новые страны, новые места — это нормально. Россия стала для меня новым вызовом. Но у меня не было страха.

— То есть вы посоветовались с братом и отцом?

— Да, они помогали в процессе переговоров, но последнее слово было за мной. Мы встречались с «Краснодаром» в Лиге Европы, когда я играл за австрийский «Ред Булл», да и знакомые бразильцы рассказали о нем много хорошего. В общем, всё сложилось одно к одному.

— Вообще, что думаете об РФПЛ?

— Однозначно, это сильная лига. Для меня она стала новым испытанием: здесь встречаются очень закрытые команды. Когда команда играет в 5 защитников, а перед ними еще пара опорников, попробуй пробиться сквозь такую стену!