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Вандерсон Масиэл: На победу в РФПЛ претендуют несколько команд
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Вандерсон Масиэл: На победу в РФПЛ претендуют несколько команд 

Советский спорт 1 час назад
«Когда я только ехал в Европу, думал, что на морозе придется помучиться. Но оказалось, что все не так тяжело. Я привык к такой погоде и не скажу, что она доставляет особый дискомфорт. Нормально. Инфраструктура в России, как по мне, вполне на европейском уровне. Везде есть газоны лучше, есть хуже.
Помню, год назад в Австрии мы играли на ужасном поле! Мне кажется, Россия в этом смысле развивается. Первые 3-4 команды в России обладают примерно схожими ресурсами и составами. Каждая из них способна выиграть чемпионат. Это сильная лига. Для меня она стала новым испытанием: здесь встречаются очень закрытые команды. Когда команда играет в пять защитников, а перед ними еще пара опорников, попробуй пробиться сквозь такую стену», — приводит слова Вандерсона «Независимая спортивная газета».
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