Зидан ищет шпионов среди игроков «Реала»

Мадридцы близки к выходу в полуфинал Лиги чемпионов, имеют шансы выиграть турнир в третий раз кряду, а наставник команды стоит горой за своих подопечных на поле и вне него. Однако французский специалист полагает, что кто-то из игроков «сливает» запланированный стартовый состав на важные матчи. По информации испанского ABC, подобное происходило перед «эль-класико» и игрой с «ПСЖ».

Такие же обвинения когда-то в «Реале» предъявлял Жозе Моуринью, но, в отличие от Зидана, у него были испорчены отношения с Икером Касильясом и Серхио Рамосом.