Ещё
Зидан ищет шпионов среди игроков «Реала»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зидан ищет шпионов среди игроков «Реала» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан начинает «охоту на ведьм».
Мадридцы близки к выходу в полуфинал Лиги чемпионов, имеют шансы выиграть турнир в третий раз кряду, а наставник команды стоит горой за своих подопечных на поле и вне него. Однако французский специалист полагает, что кто-то из игроков «сливает» запланированный стартовый состав на важные матчи. По информации испанского ABC, подобное происходило перед «эль-класико» и игрой с «ПСЖ».
Такие же обвинения когда-то в «Реале» предъявлял Жозе Моуринью, но, в отличие от Зидана, у него были испорчены отношения с Икером Касильясом и Серхио Рамосом.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Эвертон - Ливерпуль: прогноз на мерсисайдское дерби Погба - о переходе в "Манчестер Сити": "Чего?" Лингард хочет испортить чемпионскую вечеринку "Манчестер Сити"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончался Александр Курлович9
Ягудин с женой попали в больницу26
Легков объявил о завершении карьеры10
Фанаты «Арсенала» захотели футболиста ЦСКА
ЦСКА победил СКА1
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение