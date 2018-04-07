Сергей Сироткин: моя задача была — чисто отработать сессию

Российский гонщик формулической команды Williams Сергей Сироткин поделился с журналистами своими мыслями по итогам первой и второй серий свободных заездов Гран-при Бахрейна, которые прошли 6 апреля. Напомним, что наш пилот занял во время этих сессий 15-е и 18-е места, оба раза уступив напарнику канадцу Лэнсу Строллу.

"Получилась довольно хорошая сессия, — цитирует Сироткина пресс-служба Williams. — Мы многое сделали и собрали большое количество информации. Мы также опробовали шины разных типов, потренировавшись как на короткой, так и на длинной дистанции. Так что сессия получилась очень продуктивной".

По словам пилота, ему и его команде «именно это и было нужно — чисто отработать сессию». Мы можем быть довольны. В первой попытке я работал на самых жестких шинах. Думаю, наш темп не так уж далек от ожидаемого. Главное, что мы не говорим о результате — мы говорим о собранных данных, о полученной информации".

"С этой точки зрения день получился очень продуктивным. Нам еще есть над чем работать, но мы постепенно прибавляем, как и остальные. Посмотрим, кто лучше отработает субботние тесты и квалификацию", — сказал российский гонщик Williams.