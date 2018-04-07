Ещё
Сергей Сироткин: моя задача была — чисто отработать сессию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Сироткин: моя задача была — чисто отработать сессию 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Российский гонщик формулической команды Williams Сергей Сироткин поделился с журналистами своими мыслями по итогам первой и второй серий свободных заездов Гран-при Бахрейна, которые прошли 6 апреля. Напомним, что наш пилот занял во время этих сессий 15-е и 18-е места, оба раза уступив напарнику канадцу Лэнсу Строллу.
"Получилась довольно хорошая сессия, — цитирует Сироткина пресс-служба Williams. — Мы многое сделали и собрали большое количество информации. Мы также опробовали шины разных типов, потренировавшись как на короткой, так и на длинной дистанции. Так что сессия получилась очень продуктивной".
По словам пилота, ему и его команде «именно это и было нужно — чисто отработать сессию». Мы можем быть довольны. В первой попытке я работал на самых жестких шинах. Думаю, наш темп не так уж далек от ожидаемого. Главное, что мы не говорим о результате — мы говорим о собранных данных, о полученной информации".
"С этой точки зрения день получился очень продуктивным. Нам еще есть над чем работать, но мы постепенно прибавляем, как и остальные. Посмотрим, кто лучше отработает субботние тесты и квалификацию", — сказал российский гонщик Williams.
Вести.Ru: последние новости
Президент португальского "Спортинга" отстранил 19 игроков команды "Голы в раздевалку" принесли "Амкару" победу в Хабаровске Умерла девушка, которой ввели формалин вместо физраствора
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболист скончался в 18 лет4
Ягудин с женой попали в больницу28
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»94
Глушаков получил подарок от Буффона
Видео
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение