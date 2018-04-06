Юпп Хайнкес: В Аугсбург возьму всех игроков на тот случай, если станем чемпионами

— Мы едем в Аугсбург для того, чтобы победить. И если мы победим, мы станем чемпионами. Мы хотим своими силами стать чемпионами Германии. Это наше намерение. Будет соперник, который постарается нам помешать. «Аугсбург» проводит хороший сезон. Определенно просто не будет. Это амбициозная команда с амбиционзным тренером во главе.

Хорошо, что нам предстоит короткая поездка. Мы с удобством доедем до Аугсбурга на автобусе. Я возьму всех игроков на тот случай, если мы станем чемпионами. Работа еще не сделана, надеюсь впереди у нас будет еще много вызовов. Мы можем праздновать, когда представится возможность. Вот тогда можно будет оторваться по полной, — приводит слова Хайнкеса пресс-служба мюнхенского клуба.

Добавим, что после 28 туров «Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги, опережая ближайшего преследователя «Шальке 04» на 17 очков. В случае победы в Аугсбурге мюнхенцы математически оформят шестое чемпионство подряд, независимо от результатов других матчей.

Встреча двух команд состоится 7 апреля на стадионе «WWK-Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.