Абрамов: «Гинер подключит всех евреев Лондона и продаст Головина как надо»

В течение года российские и иностранные СМИ пишут об интересе лондонского «Арсенала» к 21-летнему полузащитнику ЦСКА Александру Головину

Вчера, в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы (4:1), хавбек забил потенциальным одноклубникам со штрафного. Известный агент Владимир Абрамов оценил игру Головина в минувшем матче, назвал его объективную цену и вспомнил о несостоявшемся переходе Егора Титова в «Баварию».

— Он действительно хороший футболист. С моей агентской точки зрения, в нем подкупает черта, которой нет почти у всех российских футболистов — он не боится играть самостоятельно, брать игру на себя, пройти, обыграть, ударить издалека с любой дистанции. Он чувствует, что может многое. Он начал это делать еще года два назад, будучи сопливым пацаном. Сейчас очень мало инициативных футболистов. Мне очень нравится, что он часто бьет. И получается либо гол, либо опасный момент, что вчера он и показал. Головин напомнил Венгеру о себе, обратил внимание своей игрой. Еще раз повторю, важно, что он играет смело и инициативно. На это обращают внимание агенты. Это ценят большие клубы. За него ЦСКА может получить большие деньги. Помните, в прошлом году ходил какой-то «базар» — мол, «Арсенал» хочет купить, но не дороже 8 млн? Но наши футболисты не стоят дороже! Мы сами загнали себя в эту ситуацию! Звучат суммы в 15, 20, 30 млн Но никто столько не даст за российского игрока! Но и руководители не видят смысл продавать российских игроков за маленькие деньги.

— Сколько объективно стоит Головин?

— Если говорить честно, то он стоит 12—15 млн евро. Конечно, ЦСКА хочет получить за него 20 или 25. Но для того, чтобы получить эти деньги, не нужно спешить с его продажей. Если сборная России на чемпионате мира хоть что-то покажет, а Головин проявит себя на хорошем уровне, то за него могут дать эти 20—25 млн Я хорошо знаю Гинера, у него великолепное чутье — если он чувствует, что «штучка» стоит не 30 копеек, а 31, то он никогда не продаст за 30. Гинер, продавая Головина, проделает колоссальную работу и не потеряет. Он подключит всех евреев Лондона и продаст Головина как надо!

— Действительно ли были переговоры между «Арсеналом» и ЦСКА? Или это «утки»?

— Такие клубы большие клубы как «Арсенал» прорабатывают очень большую группу футболистов, в которую входят до 50 человек. Скауты следят, помечают игроков из списка. Но это совсем не значит, что его берут! Делают пометку: «Обратить внимание! Парень может здорово сыграть». Если бы ЦСКА согласился продать Головина за 8, то «Арсенал» купил бы, не задумываясь. И ЦСКА пока нужно держать его.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Головина в 10 млн евро.