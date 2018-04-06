ЦСКА долго мучился, а потом Капризов поставил СКА на грань вылета

Президент ЦСКА Игорь Есмантович перед пятым матчем радовал, что в команде все игроки готовы к пятому матчу, и травмированных/больных не осталось. Последним таким оставался Максим Шалунов . Даже Сергей Шумаков вернулся в состав раньше и успел поучаствовать в волевой победе в четвертой игре.

В такой ситуации очевидным казался ход тренерского штаба воссоединить экс-игроков «Сибири» с Кириллом Капризовым. Однако его связку с Михаилом Григоренко Александром Поповым не стали разрушать. Номинально второй тройке атаки удалось построить хорошее взаимопонимание, тем более, что Капризов уже раздает партнерам слепые передачи. Григоренко так стал лучшим бомбардиром команды в плей-офф. Шумаков и Шалунов же пока переместились к Кириллу Петрову

Тренеры удивили и решением по вратарю. Илью Сорокина было бы нормально оставить в запасе после третьего матча, когда он за 23 минуты пропустил четыре шайбы и сразу был заменен на Ларса Юханссона . Однако затем олимпийский чемпион отработал полностью четвертую игру и помог сравнять счет в серии. Почему же ворота в следующем матче защищал Юханссон?

При всей необычности хода надо отметить, что швед в этом плей-офф здорово входил в игру. Когда Сорокин, как казалось, сломался после бесконечных овертаймов в серии с «Йокеритом», Юханссон подменил партнера по ходу шестой игры и не дал финнам забить больше одного гола. Удачной получилась замена в том самом третьем матче против СКА. Да, ЦСКА пропустил тогда пять раз, но последнюю шайбу Александр Барабанов забросил уже в пустые ворота.

Игра в неравных составах точно не должна устраивать тренеров как СКА, так и ЦСКА. У петербуржцев с реализацией лишнего получается забавно: они забивали в большинстве только в проигранных матчах (два гола). Но тут хоть что-то есть. Москвичи вообще ни разу не воспользовались удалениями соперника в этой серии. Даже при полностью выздоровевшем составе в ЦСКА не стали сходу лепить тройку Шумаков-Шалунов-Капризов: играли теми же сочетаниями, которые и были в заявке команды. Последние двое стали выходить вместе в третьем периоде, когда СКА заработал два малых штрафа подряд. Хотя Шумаков рассчитывал на буллит и от злости из-за другого решения арбитров бил клюшку об скамейку.

У СКА таких попыток было пять, из них четыре — в течение только второго периода. Благодаря этому хозяева соорудили за 20-минутку 15 бросков в створ ворот Юханссона. Их могло быть больше, но немало выстрелов игроки гостей приняли на себя. Иногда приходилось идти на неожиданные решения: так Патрик Херсли , который больше бросает, чем кого-то обыгрывает, попробовал продавить шайбу на пятаке. Не вышло. Ближе всех к голу подошел Ярно Коскиранта. После его броска с острого угла шайба оказалась под Юханссоном, а следующий раз ее увидели уже во вратарской площади. Повторы не дали четкого ответа, был ли гол, поэтому арбитры после видеопросмотра только и сказали, что шайба не пересекла линию ворот.

За первые два периода ЦСКА сделал только десять бросков по воротам Микко Коскинена . Гости позволили хозяевам контролировать шайбу большую часть времени и старались использовать быстрые атаки первым темпом. За это же время на Юханссона пришлись 24 броска, и никаких проблем с ними швед не испытал. Мощный толчок игре москвичей придали три большинства подряд в третьем периоде. За это время они могли убрать ноль из графы «голы в ворота СКА при большинстве», но Шалунов попал в перекладину.

Больше повезло Капризову. Кирилл во время одной смены оказался на синей линии — позиции, где он почти не бывает. Но его наброс прошел под блином Коскинена и стал голевым. Пока москвичи поздравляли форварда со вторым голом в плей-офф, возникла очень длинная пауза. Арбитры несколько раз подъезжали к скамейке СКА, как будто интересовались: станут ли тренеры брать запрос на помеху вратарю. Развязка была более неожиданной: что-то произошло с экипировкой Коскинена, и на 59 секунд его в воротах сменил Игорь Шестеркин

Петербуржцев подгоняли не только энергией переполненного Ледового дворца, но и объявлением, что в соседнем «Хоккейном городе» фарм-клуб СКА вырвал победу у «Нефтяника» и пробился в финал плей-офф ВХЛ. Да еще и победный гол был забит за семь секунд до конца третьего периода. В этом же промежутке шайба металась рядом с Юханссоном, но за линию ворот так и не прошла. Теперь этот матч может стать для СКА последним на своей площадке, если не удастся сравнять счет в Москве.

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По материалам: www.sovsport.ru