«Если вы не колдовали, все в порядке!» СКА все равно верит, что пройдет ЦСКА

ЦСКА долго мучился, а потом Капризов поставил СКА на грань вылета

В микст-зону от СКА пришли самые молодые: Егор Рыков Александр Барабанов . Мы знаем, что в нормальном расположении духа они умеют разговаривать, развернуто отвечать на вопросы. Но, конечно же, после второго подряд поражения от ЦСКА слов мы услышали минимум.

— Этот матч был важным, но не самым, — оптимистично сформулировал защитник Рыков. — Серия же до четырех побед. Будем выигрывать следующий матч. У нас получалось комбинировать, разыгрывать шайбу. Не удавалось только забить.

— Вы уверены, что вернете серию в Петербург? — Уверен, конечно, — показалось, что защитник даже возмутился такой формулировке вопроса. Но ответил без сомнений, как будто знает сценарий.

Появление Александра Барабанова в микст-зоне почему-то никто сначала не заметил. Олимпийский чемпион был хмур, максимально сосредоточен в себе, он старался не смотреть никому в глаза.

— Не знаю, почему не получилось забросить. Забивать надо было, конечно, — Барабанову пришлось признать очевидное. — Мы старались действовать агрессивно, у нас это получалось. Не удавалось только забивать.

— В вашей карьере уже была сложная серия против ЦСКА. Может, вспомнить ее, вдохновиться? — Да ничего вспоминать не надо, нужно просто выиграть следующий матч. Силы у команды есть.

— Почему в третьем периоде вы не продолжили давить так, как в первых двух? — Такое же давление у нас было, если вы внимательно смотрели.

СКА — ЦСКА. Тренеры про колдовство и олимпийский груз

Самым бодрым из всех петербуржцев оказался Олег Знарок . Это уже не новость, но все равно удивляешься: главный тренер СКА после поражений на пресс-конференциях бывает более расслабленным, чем после побед.

— Мы неплохо двигались, хорошая игра была, обилие голевых моментов. Но, к сожалению, что-то от нас отвернулось, — Олег Валерьевич не уточнил, что именно. — А так все нормально, готовимся к следующей игре. Никто ж не думал… Но против нас хорошая команда. Плей-офф будет долгим.

— Уже вторую игру выглядит так, будто ворота ЦСКА заколдованы. — Если вы не колдовали, все в порядке.

— Есть идеи, как расколдовать? — Это уж к вам вопрос, — Знарок почти рассмеялся.

— После заброшенной шайбы были долгие консультации. В чем причина? — На высоко поднятую смотрели.

— Большая эмоциональная нагрузка у ребят была: Олимпиада, КХЛ сразу. Сейчас это начинает сказываться? — Так давно уже сказывается. Как думаете: пройти через такое — просто что ли?

Наверняка нет. И пройти ЦСКА теперь тоже очень непросто.