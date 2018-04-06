Болельщики «Арсенала» выступили в соцсетях за покупку у ЦСКА Головина

Многим болельщикам лондонского «Арсенала» понравилась игра полузащитника ЦСКА Александра Головина в Лондоне в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Матч завершился победой «Арсенала» со счетом 4:1, а Головин забил единственный гол ЦСКА красивым ударом со штрафного.

Английские СМИ ранее сообщали об интересе «Арсенала» к Головину. Во время и после матча многие болельщики «Арсенала» в социальных сетях выступили за покупку 21-летнего футболиста сборной России.

”Головин — это класс. Летом писали, что мы им интересуемся. Я бы с радостью взял его в «Арсенал», — написал Hussain в «Твиттере».

”Если Уилшир не подпишет новый контракт, «Арсенал» должен приобрести или Головина, или Горецку”, — выразил мнение пользователь TheBlvckDain.

”Головин выглядит технически совершенным игроком”, — отметил AB_Gooner.

”Безусловно, он лучший игрок в составе ЦСКА”, — добавил SvelteDawg.

Пользователь с ником Torvinho отметил в своем сообщении официальный аккаунт «Арсенала» и написал: «Подпишите Головина, пожалуйста. Спасибо».

”Головин выглядит качественным игроком. Почему мы не подписали его?” — написал Kaivan_A_Kinsey.

”Александр Головин — очень перспективный молодой игрок”, — Clívé.

”Мы должны купить Головина в «Арсенал», — уверен Rizal Karkasuto.

”Теперь я понимаю, почему сообщалось об интересе «Арсенала» к этому игроку”, — On Me Head Son.

”А Головин хорошо. Теперь пусть переходит в нашу команду”, — Peter Simon.

Стоит отметить, что интернет-издание football.london опубликовало специальный материал на эту тему, в котором сделало подборку положительных комментариев болельщиков «Арсенала» о Головине.