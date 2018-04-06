Кирилл Капризов: Удивило ли появление Юханссона? У нас оба вратаря сильные

— Удивились появлению Юханссона в воротах сегодня? — Нет, у нас оба вратаря сильные. — Хотели вернуться к Шалунову и Шумакову? — Я уже много раз говорил, что у нас любой с любым может сыграть. — Насколько эта победа важна психологически перед возвращением в Москву? — Каждый матч важен, к каждой игре готовимся. — Как удалось выстоять во втором периоде с таким большим количеством меньшинства? — Парни просто красавцы, выстояли, все друг другу помогали, — передает слова Капризова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

ЦСКА долго мучился, а потом Капризов поставил СКА на грань вылета

Напомним, СКА проиграл ЦСКА со счетом 0:1. Счет в серии стал 3-2 в пользу москвичей. Шестая игра пройдет 8 апреля в Москве. Если понадобится седьмой матч, он состоится 10 апреля в Петербурге.