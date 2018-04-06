Ещё
Защитник «Лос-Анджелеса» назвал Ибрагимовича королем Швеции
Далее:
Читайте также:
Ещё

Защитник «Лос-Анджелеса» назвал Ибрагимовича королем Швеции 

Спорт-Экспресс 42 минуты назад
Шведский защитник «Лос-Анджелес Кингз» Оскар Фантенберг в Твиттере опубликовал фотографию с соотечественником, нападающим «Лос-Анджелес Гэлакси» Златаном Ибрагимовичем. Снимок был сделан после матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором калифорнийцы обыграли «Миннесоту» (5:4 ОТ).
"Было приятно встретить короля Швеции", — подписал Фантенберг фотографию с 36-летним футболистом.
Напомним, Ибрагимович перешел в «Гэлакси» в марте. В первой же игре — против ФК «Лос-Анджелес» (4:3) — он отметился дублем за 19 минут, проведенные на поле.
Nice to meet the king of Sweden yesterday! 👑🦁🇸🇪 pic.twitter.com/b99RRLkabh
— Oscar Fantenberg (@OscarFantenberg) 6 апреля 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
"Локо" забросил 8 шайб "Реактору" и вышел в финал плей-офф МХЛ Лукин - единственный кандидат на выборах президента ПКР Виталий Мутко: "Готовность Волгограда к ЧМ-2018 - 90 процентов"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончался Александр Курлович9
Ягудин с женой попали в больницу26
Легков объявил о завершении карьеры10
Фанаты «Арсенала» захотели футболиста ЦСКА
ЦСКА победил СКА1
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение