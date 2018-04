Защитник «Лос-Анджелеса» назвал Ибрагимовича королем Швеции

Шведский защитник «Лос-Анджелес Кингз» Оскар Фантенберг в Твиттере опубликовал фотографию с соотечественником, нападающим «Лос-Анджелес Гэлакси» Златаном Ибрагимовичем. Снимок был сделан после матча регулярного чемпионата НХЛ, в котором калифорнийцы обыграли «Миннесоту» (5:4 ОТ).

"Было приятно встретить короля Швеции", — подписал Фантенберг фотографию с 36-летним футболистом.

Напомним, Ибрагимович перешел в «Гэлакси» в марте. В первой же игре — против ФК «Лос-Анджелес» (4:3) — он отметился дублем за 19 минут, проведенные на поле.

Nice to meet the king of Sweden yesterday! 👑🦁🇸🇪 pic.twitter.com/b99RRLkabh

— Oscar Fantenberg (@OscarFantenberg) 6 апреля 2018 г.