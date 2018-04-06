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Константин Окулов: Юханссона рано качать, самое главное еще впереди
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Константин Окулов: Юханссона рано качать, самое главное еще впереди 

Советский спорт 42 минуты назад
— Юханссона качали на руках в раздевалке? — Рано еще качать, самое главное еще впереди. Вся команда сыграла здорово, продолжаем работать. — Не удивило, что именно он сегодня вышел? — У нас два сильных вратаря, так что ничего удивительного. — Как было биться во втором периоде во время четырех удалений? — Мужики красавцы, кто играл в меньшинстве. Вытерпели, забили свой гол. — Тренерский штаб ставил перед командой задачу вытерпеть два периода и добавить в третьем? — Такой задачи не было, всегда пытаемся забить, — передает слова Окулова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
ЦСКА долго мучился, а потом Капризов поставил СКА на грань вылета
Напомним, СКА проиграл ЦСКА со счетом 0:1. Счет в серии стал 3-2 в пользу москвичей. Шестая игра пройдет 8 апреля в Москве. Если понадобится седьмой матч, он состоится 10 апреля в Петербурге.
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