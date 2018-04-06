Ещё
Мэт Робинсон: Думаю, Юханнсон сам был удивлен, что сыграл сегодня
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мэт Робинсон: Думаю, Юханнсон сам был удивлен, что сыграл сегодня 

Советский спорт 38 минут назад
Фото: Советский спорт
— Вы ожидали увидеть Юханссона в воротах? — Честно говоря, нет. Думаю, он тоже был удивлен. Но Ларс — профессионал, всегда остается готовым к игре. Какой хороший матч он сегодня провел! 1:0 на выезде кажется уродливой победой, но ее значение для команды — огромное.
— Второй матч подряд ЦСКА не играет так активно в атаке, а потом внезапно забивает. Такой план? — Вообще мы хотим почаще играть с шайбой. Но так получилось, что СКА больше контролировал игру. Тем не менее в защите мы играем хорошо, стараемся ограничить их во владении. В следующем матче постараемся побольше находиться в их зоне.
— Второй период, как кажется, был самым сложным для вас в матче. — Да, было немного тяжелее из-за того, что очень часто играли в меньшинстве и находились в своей зоне. Это был очень важный отрезок для нас. На выезде нужна даже такая победа. Это потом должно помочь в выигрыше Кубка Гагарина.
— Почему не идет игра в большинстве? — Мы не так часто получаем такой шанс. Нужно просто вернуться к основам: набрасывать шайбу на ворота, чтобы что-нибудь залетело. Когда находишься далеко от ворот, трудно забивать.
— Возвращение Шалунова добавило энергии команде? — Да, когда выходит такой мастеровитый игрок, это очень помогает команде. Мы рады, что ребята сейчас здоровы. Надеюсь, мы продолжим идти вперед и сможем выиграть в Москве, — передает слова Робинсона корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
ЦСКА долго мучился, а потом Капризов поставил СКА на грань вылета
Напомним, СКА проиграл ЦСКА со счетом 0:1. Счет в серии стал 3-2 в пользу москвичей. Шестая игра пройдет 8 апреля в Москве. Если понадобится седьмой матч, он состоится 10 апреля в Петербурге.
Советский спорт: последние новости
Сергей Сироткин: Не могу сказать, что я очень удивлен своей позицией в протоколе Вандерсон Масиэл: На победу в РФПЛ претендуют несколько команд Пономарев выиграл гонку на 10 км на Всероссийских соревнованиях для паралимпийцев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скончался Александр Курлович9
Ягудин с женой попали в больницу26
Легков объявил о завершении карьеры10
Фанаты «Арсенала» захотели футболиста ЦСКА
ЦСКА победил СКА1
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение