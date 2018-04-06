Мэт Робинсон: Думаю, Юханнсон сам был удивлен, что сыграл сегодня

— Вы ожидали увидеть Юханссона в воротах? — Честно говоря, нет. Думаю, он тоже был удивлен. Но Ларс — профессионал, всегда остается готовым к игре. Какой хороший матч он сегодня провел! 1:0 на выезде кажется уродливой победой, но ее значение для команды — огромное.

— Второй матч подряд ЦСКА не играет так активно в атаке, а потом внезапно забивает. Такой план? — Вообще мы хотим почаще играть с шайбой. Но так получилось, что СКА больше контролировал игру. Тем не менее в защите мы играем хорошо, стараемся ограничить их во владении. В следующем матче постараемся побольше находиться в их зоне.

— Второй период, как кажется, был самым сложным для вас в матче. — Да, было немного тяжелее из-за того, что очень часто играли в меньшинстве и находились в своей зоне. Это был очень важный отрезок для нас. На выезде нужна даже такая победа. Это потом должно помочь в выигрыше Кубка Гагарина.

— Почему не идет игра в большинстве? — Мы не так часто получаем такой шанс. Нужно просто вернуться к основам: набрасывать шайбу на ворота, чтобы что-нибудь залетело. Когда находишься далеко от ворот, трудно забивать.

— Возвращение Шалунова добавило энергии команде? — Да, когда выходит такой мастеровитый игрок, это очень помогает команде. Мы рады, что ребята сейчас здоровы. Надеюсь, мы продолжим идти вперед и сможем выиграть в Москве, — передает слова Робинсона корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

ЦСКА долго мучился, а потом Капризов поставил СКА на грань вылета

Напомним, СКА проиграл ЦСКА со счетом 0:1. Счет в серии стал 3-2 в пользу москвичей. Шестая игра пройдет 8 апреля в Москве. Если понадобится седьмой матч, он состоится 10 апреля в Петербурге.