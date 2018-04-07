Ещё
Марадона поделился мнением о тренере сборной Аргентины
Далее:
Читайте также:
Ещё

Марадона поделился мнением о тренере сборной Аргентины 

Soccer News 46 минут назад
Фото: Soccer News
Легенда футбола Диего Марадона высказался о наставнике сборной Аргентины Хорхе Сампаоли.
"Он пришел в сборную с кучей ассистентов и хочет объяснить, что мяч круглый. Мне кажется, в этом его ошибка. Многие из тех, кто играл в футбол, не помнят, чтобы видели хоть один гол Сампаоли. Так что он должен с большим уважением относиться к тому наследию, что мы оставили в сборной Аргентины.
Сампаоли предал меня. В 2016 году он пригласил меня в Севилью, чтобы поговорить о футболе. Но на самом деле он просто хотел подружиться со мной, чтобы быть ближе к сборной" — приводит слова Марадоны Marca.
Soccer News: последние новости
К Дибале интерес проявляют три клуба Пеле сравнил стили игры Неймара и Роналду Зидану поступило выгодное предложение от европейского топ-клуба
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу26
Появилось новое видео нападения Макгрегора32
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Нурмагомедов о ситуации вокруг его боя: это сумасшествие4
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»92
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение