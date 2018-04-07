Марадона поделился мнением о тренере сборной Аргентины

"Он пришел в сборную с кучей ассистентов и хочет объяснить, что мяч круглый. Мне кажется, в этом его ошибка. Многие из тех, кто играл в футбол, не помнят, чтобы видели хоть один гол Сампаоли. Так что он должен с большим уважением относиться к тому наследию, что мы оставили в сборной Аргентины.

Сампаоли предал меня. В 2016 году он пригласил меня в Севилью, чтобы поговорить о футболе. Но на самом деле он просто хотел подружиться со мной, чтобы быть ближе к сборной" — приводит слова Марадоны Marca.