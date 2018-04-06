Марадона: «Сампаоли меня предал»

— Он прибывает в национальную команду с арсеналом помощников и хочет объяснить, что мяч круглый. Мне кажется, что именно в этом он не прав. Мы, люди футбола, не помним, чтобы видели забитые Сампаоли голы или слышали о них. Поэтому ему нужно с уважением относиться к тому, что мы ему оставили, к тому, что мы сделали для аргентинской сборной, — приводит слова Марадоны CNN

— Сампаоли меня предал. Когда Аргентина выиграла Кубок Дэвиса, он мне сказал, что хочет отдать должное в Сеилье, а я предложил ему потом поговорить о футболе. Но у этого человека были другие планы, он не хотел говорить со мной, ему было важно подобраться поближе к сборной Аргентины, — добавил Марадона.

Сампаоли стал главным тренером «альбиселесте» 1 июня прошлого года.