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Денис Мантуров принял участие в съезде партии «Единая Россия»
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Денис Мантуров принял участие в съезде партии «Единая Россия» 

Министерство промышленности и торговли РФ 1 час назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
Фото: официальный сайт партии «Единая Россия»
6 апреля 2018 года, состоялся съезд партии «Единая Россия», на котором были подведены предварительные итоги работы за 6 лет в преддверии отчёта Правительства Российской Федерации в Государственной Думе. Во встрече принял участие Министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он выступил с докладом в рамках заседания секции «Развитие экономики».
В ходе подведения итогов деятельности за заявленный период была отмечена работа по обеспечению импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе, а также поддержке отечественного производителя.
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