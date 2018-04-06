Денис Мантуров принял участие в съезде партии «Единая Россия» 

Фото: официальный сайт партии «Единая Россия»
6 апреля 2018 года, состоялся съезд партии «Единая Россия», на котором были подведены предварительные итоги работы за 6 лет в преддверии отчёта Правительства Российской Федерации в Государственной Думе. Во встрече принял участие Министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он выступил с докладом в рамках заседания секции «Развитие экономики».
В ходе подведения итогов деятельности за заявленный период была отмечена работа по обеспечению импортозамещения в оборонно-промышленном комплексе, а также поддержке отечественного производителя.