Роналдо: «Ушёл в „Интер“, потому что больше не доверял руководству „Барселоны“

Бразилец Роналдо вспомнил об обстоятельствах перехода в «Интер» из «Барселоны».

— Я вёл переговоры с «Барселоной» о продлении контракта. Я решил не оставаться, потому что больше не доверял руководству клуба. Потом на горизонте появился «Интер», это был невероятный вызов. Тогда итальянская лига была лучшей в мире и самой сложной. Я думаю, что сделал очень правильный выбор, — цитирует бразильца Football Italia.

Роналдо стал игроком «Интера» в 1997 году, провел там 5 сезонов и забил 59 голов в 99 матчах, несмотря на то, что из-за травм колена пропустил два года.