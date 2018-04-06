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Роналдо: «Ушёл в „Интер“, потому что больше не доверял руководству „Барселоны“
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Роналдо: «Ушёл в „Интер“, потому что больше не доверял руководству „Барселоны“ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Бразилец Роналдо вспомнил об обстоятельствах перехода в «Интер» из «Барселоны».
— Я вёл переговоры с «Барселоной» о продлении контракта. Я решил не оставаться, потому что больше не доверял руководству клуба. Потом на горизонте появился «Интер», это был невероятный вызов. Тогда итальянская лига была лучшей в мире и самой сложной. Я думаю, что сделал очень правильный выбор, — цитирует бразильца Football Italia.
Роналдо стал игроком «Интера» в 1997 году, провел там 5 сезонов и забил 59 голов в 99 матчах, несмотря на то, что из-за травм колена пропустил два года.
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