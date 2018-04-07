Олег Браташ: Эмоции помешали реализовывать все моменты

— Ребята хорошо настроились. Желание правильно сыграть у них было, — приводит слова Браташа официальный сайт ФХР. — Эмоции где-то помешали реализовывать моменты. Самым хорошим стал первый период, хотя я не скажу, что второй и третий были плохими. Но именно в первом периоде, имея такое преимущество, должны были решать исход матча.

Эмоциональное нарушение Красковского? Они друзья с Коршковым. Паша пошел заступаться за друга. Немножко неграмотно поступил, по-молодому. Но ничего страшного, поправим этот момент.

Отмечу игру четвертой пятерки, собранной из разных клубов. При игре «5 на 5» забили только они. Они сыграли просто, но очень надежно и эффективно.