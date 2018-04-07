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Олег Браташ: Эмоции помешали реализовывать все моменты
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Олег Браташ: Эмоции помешали реализовывать все моменты 

Советский спорт 28 минут назад
— Ребята хорошо настроились. Желание правильно сыграть у них было, — приводит слова Браташа официальный сайт ФХР. — Эмоции где-то помешали реализовывать моменты. Самым хорошим стал первый период, хотя я не скажу, что второй и третий были плохими. Но именно в первом периоде, имея такое преимущество, должны были решать исход матча.
Эмоциональное нарушение Красковского? Они друзья с Коршковым. Паша пошел заступаться за друга. Немножко неграмотно поступил, по-молодому. Но ничего страшного, поправим этот момент.
Отмечу игру четвертой пятерки, собранной из разных клубов. При игре «5 на 5» забили только они. Они сыграли просто, но очень надежно и эффективно.
У нас сегодня не играл Денис Зернов, поэтому завтра мы постараемся найти ему место в составе. Думаю, будут изменения и во вратарской линии.
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