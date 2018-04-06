Кубок чемпионов переедет в хабаровский Дом одежды

7 и 8 апреля у поклонников хоккейного клуба «СКА-Нефтяник» появится уникальная возможность увидеть Кубок чемпионов страны, который недавно второй раз подряд завоевала команда, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Почётный трофей будет находиться на первом этаже Дома одежды.

Кроме того, у болельщиков появится возможность выиграть сувениры с символикой ХК «СКА-Нефтяник». Для этого необходимо сделать фото с Кубком и разместить его в соцсетях «Вконтакте» и «Инстаграм» с хештегом #МывДомеМысКубком. Победителей конкурса определят 14 апреля.