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Кубок чемпионов переедет в хабаровский Дом одежды
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Кубок чемпионов переедет в хабаровский Дом одежды 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
7 и 8 апреля у поклонников хоккейного клуба «СКА-Нефтяник» появится уникальная возможность увидеть Кубок чемпионов страны, который недавно второй раз подряд завоевала команда, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Почётный трофей будет находиться на первом этаже Дома одежды.
Кроме того, у болельщиков появится возможность выиграть сувениры с символикой ХК «СКА-Нефтяник». Для этого необходимо сделать фото с Кубком и разместить его в соцсетях «Вконтакте» и «Инстаграм» с хештегом #МывДомеМысКубком. Победителей конкурса определят 14 апреля.
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