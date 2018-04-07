Дмитрий Кагарлицкий: Должны были играть лучше, не 40-50 минут, а все 60

«Провели хорошую игру, здорово начали, но потом немножко сбились. Может, подустали. Но это все отговорки. Должны были играть лучше, не 40-50 минут, а все 60.

Завтра постараемся исправиться, провести матч лучше. Слабую реализацию моментов связываю с тем, что давно не играли. Для многих ребят чемпионат уже давно закончился. Может быть была какая-то неуверенность после долгого перерыва.

Играть с новыми партнерами очень понравилось. Ведь Красковский и Коршков выступают на ведущих ролях в „Локомотиве“, — приводит слова Кагарлицкого официальный сайт ФХР.