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Дмитрий Кагарлицкий: Должны были играть лучше, не 40-50 минут, а все 60
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Дмитрий Кагарлицкий: Должны были играть лучше, не 40-50 минут, а все 60 

Советский спорт 1 час назад
«Провели хорошую игру, здорово начали, но потом немножко сбились. Может, подустали. Но это все отговорки. Должны были играть лучше, не 40-50 минут, а все 60.
Завтра постараемся исправиться, провести матч лучше. Слабую реализацию моментов связываю с тем, что давно не играли. Для многих ребят чемпионат уже давно закончился. Может быть была какая-то неуверенность после долгого перерыва.
Играть с новыми партнерами очень понравилось. Ведь Красковский и Коршков выступают на ведущих ролях в „Локомотиве“, — приводит слова Кагарлицкого официальный сайт ФХР.
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