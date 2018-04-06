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Дмитрий Кагарлицкий: «Играли неплохо, но завтра постараемся исправиться»
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Дмитрий Кагарлицкий: «Играли неплохо, но завтра постараемся исправиться» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Капитан олимпийской сборной России Дмитрий Кагарлицкий остался доволен тем, как команда начала матч Еврочелленджа против Германии (4:1). По мнению форварда, слабая реализация моментов связана с отсутствием совместной игровой практики.
— Провели хорошую игру, здорово начали, но потом немножко сбились. Может, подустали. Но это все отговорки. Должны были играть лучше, не 40-50 минут, а все 60. Завтра постараемся исправиться, провести матч лучше. Слабую реализацию моментов связываю с тем, что давно не играли. Для многих ребят чемпионат уже давно закончился. Может быть была какая-то неуверенность после долгого перерыва.
Играть с новыми партнерами очень понравилось. Ребята (Красковский и Коршков. — Прим. «СЭ») выступают на ведущих ролях в «Локомотиве».
Второй матч между Россией и Германией состоится завтра, 6 апреля. Начало игры — 17.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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