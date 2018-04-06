Прогноз на матч Манчестер Сити — Манчестер Юнайтед: станет ли чемпионом команда Гвардиолы

В центральном матче европейского футбольного уик-энда встретятся первая и вторая команды английской Премьер-лиги — «Манчестер Сити» и "Манчестер Юнайтед" . Так уж вышло, что это принципиальное дерби может стать чемпионским для команды Хосепа Гвардиолы. Если «горожане» победят, то станут недосягаемым для «красных дьяволов» и завоюют титул. Но коллектив Жозе Моуринью настроен испортить вечеринку своим соседям. "Евро-Футбол.ру" анонсирует субботний поединок на «Этихад Стэдиум».

Манчестер Сити

На неделе фанаты «Манчестер Сити» пережили неприятные эмоции. Их любимая команда в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов крупно проиграла «Ливерпулю» на «Энфилде» со счётом 0:3. Хосеп Гвардиола теперь будет ломать голову над тем, как совершить камбэк. «Горожанам» нужно будет забивать как минимум трижды, а мерсисайдцы в игре на контратаках чувствуют себя как рыба в воде. Помочь «Манчестер Сити» может серьёзный заряд положительных эмоций, которые команда может получить в субботу вечером. «Горожане» имеют шанс оформить чемпионский титул за пять недель до завершения сезона. Для этого им нужно обыграть в дерби «Манчестер Юнайтед» перед своими болельщиками.

Тренерский штаб «Манчестер Сити» оценит состояние Серхио Агуэро. Аргентинский форвард с начала марта не выходил на поле из-за травмы колена, полученной на тренировке. Бенжамен Менди по-прежнему недоступен для выбора.

Манчестер Юнайтед

Жозе Моуринью на пресс-конференции заявил, что не ставит задачи не позволить «Манчестер Сити» стать чемпионом Англии по итогам дерби. Мотивация португальского специалиста — второе место в Премьер-лиге. Особенный подчеркнул, что предпочитает финишировать вторым, хотя с некоторых пор разница между второй, третьей и четвёртой строчкой чемпионата Англии невелика — все команды получат путёвки в групповой этап Лиги чемпионов. И всё же «Манчестер Юнайтед» наверняка не хочет наблюдать за тем, как их принципиальный соперник будет праздновать выигранный титул. Так что «красные дьяволы» на поле «Этихад Стэдиум» должны оставить все силы, энергию и страсть.

Где смотреть матч

Игру на «Этихад Стэдиум», которая стартует в 19:30 по московскому времени, в прямом эфире покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1». Следить за ходом манкунианского дерби можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Статистика личных встреч

"Манчестер Сити" — «Манчестер Юнайтед»: +13=8-20. Разница мячей: 53-60.

Первый круг: 2:1.

"Манчестер Юнайтед" имеет преимущество в манкунианских дерби в эпоху Премьер-лиги. Но в последние годы расстановка сил существенно изменилась. В крайних десяти дерби Манчестера «горожане» одержали шесть побед, «красные дьяволы» — две, а ещё в двух случаях команды расходились миром.

Интересные факты

— «Манчестер Сити» может выиграть в пятый раз стать чемпионом Англии и в третий раз выиграть титул Премьер-лиги.

— Хосеп Гвардиола может стать третьим тренером, который выиграл титул Премьер-лиги и по крайней мере ещё два титула в топ-5 лигах. Ранее это удавалось Карло Анчелотти и Жозе Моуринью.

— Ромелу Лукаку забивал в 3 последних матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

— «Манчестер Юнайтед» не проигрывал и не пропускал в двух последних матчах чемпионата на «Этихад Стэдиум» (1:0, 0:0).

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

Сложно сказать, какой состав выберет Хосеп Гвардиола, ведь футболистам «Манчестер Сити» куда важнее подойти в хорошей готовности к ответному четвертьфиналу Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Есть ощущение, что наставник «горожан» выставит достаточно боевой состав, чтобы увидеть от своих подопечных правильную реакцию. Команде Гвардиолы важно победить, ведь в таком случае к игре Лиги чемпионов они подойдут в хорошем психологическом состоянии. Наша ставка: «Победа „Манчестер Сити“ с коэффициентом 1.85.