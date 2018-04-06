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«Эксельсиор» добыл волевую победу над «Виллем II»
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«Эксельсиор» добыл волевую победу над «Виллем II» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
В рамках 30-го тура чемпионата Голландии «Эксельсиор» в родных стенах взял верх над «Виллем II».
"Эксельсиор" — «Виллем II» — 2:1  Голы: Фран Соль, 14 — 0:1, Брейнс, 28 (пенальти) — 1:1, Элберс, 45 — 2:1.
Удаление: Лахман (27) — «Виллем II».
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