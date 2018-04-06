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Маркелов: широко вышел из последнего поворота, что стоило мне немалого времени
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Маркелов: широко вышел из последнего поворота, что стоило мне немалого времени 

Чемпионат.com 1 час назад
Гонщик российской команды серии Формула-2 Артём Маркелов подвёл итоги квалификации стартового этапа сезона в Бахрейна. Маркелову удалось показать только 17-е время, в то время как его напарник Тадасуке Макино будет стартовать восьмым.
«Не тот старт, на который я надеялся. Я не сумел подобрать правильные настройки на первую попытку и не был на пределе возможностей. На втором круге я был намного лучше на первом и втором секторах, но широко вышел из последнего поворота, что стоило мне немалого времени», — приводит слова Маркелова пресс-служба российской команды.
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