Маркелов: широко вышел из последнего поворота, что стоило мне немалого времени

Гонщик российской команды серии Формула-2 Артём Маркелов подвёл итоги квалификации стартового этапа сезона в Бахрейна. Маркелову удалось показать только 17-е время, в то время как его напарник Тадасуке Макино будет стартовать восьмым.

«Не тот старт, на который я надеялся. Я не сумел подобрать правильные настройки на первую попытку и не был на пределе возможностей. На втором круге я был намного лучше на первом и втором секторах, но широко вышел из последнего поворота, что стоило мне немалого времени», — приводит слова Маркелова пресс-служба российской команды.