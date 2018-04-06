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«ПСЖ» в меньшинстве ушёл от поражения в матче с «Сент-Этьеном»
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«ПСЖ» в меньшинстве ушёл от поражения в матче с «Сент-Этьеном» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Сент-Этьен» сыграл вничью с «ПСЖ» в матче 32-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар» и завершилась со счётом 1:1.
На 17-й минуте Реми Кабелла вывел хозяев вперёд. В первом тайме хавбек мог оформить дубль, но не реализовал пенальти. Ещё до перерыва парижане остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил центральный защитник Преснел Кимпембе. На второй добавленной минуте ко второму тайму защитник Матьё Дебюши забил в собственные ворота.
«Сент-Этьен» (43 очка) занимает девятое место в таблице Лиги 1, «ПСЖ» (84) — первое.
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