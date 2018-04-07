«Сент-Этьен» — «ПСЖ» — 1:1. Видеообзор матча

«Сент-Этьен» сыграл вничью с «ПСЖ» в матче 32-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Сент-Этьене на стадионе «Жеффруа-Гишар» и завершилась со счётом 1:1.

На 17-й минуте Реми Кабелла вывел хозяев вперёд. В первом тайме хавбек мог оформить дубль, но не реализовал пенальти. Ещё до перерыва парижане остались в меньшинстве — вторую жёлтую карточку получил центральный защитник Преснел Кимпембе. На второй добавленной ко второму тайму минуте защитник Матьё Дебюши забил в собственные ворота.

«Сент-Этьен» (43 очка) занимает девятое место в таблице Лиги 1, «ПСЖ» (84) — первое.