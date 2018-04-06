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Китаец станцевал со страусами в зоопарке. ВИДЕО
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Китаец станцевал со страусами в зоопарке. ВИДЕО 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Посетители зоопарка Наньчана, города в восточной части Китая, сняли на видео танцующих страусов, которые повторяли движения гостя. Когда подошедший к ограждению вольера мужчина стал раскачиваться в стороны, птица начала вторить его движениям, а позже к танцорам присоединился и другой обитатель загона. Роликом поделилась китайская телевизионная сеть CGTN.
Изначально запись была размещена 2 апреля на музыкальном сайте Tik Tok, собрав там около двух миллионов лайков и больше тысячи комментариев. Пользователи шутили о том, что страусы, должно быть, недавно неплохо отдохнули в баре.
#MostWatched Funny moment: Ostrich dances with a man in east #China's Jiangxi province pic.twitter.com/rd3KYtIcuJ
— CGTN (@CGTNOfficial) 6 апреля 2018 г.
Китайцы не в первый раз демонстрируют любовь к танцам. Недавно мы сообщали о том, что крупная
IT-корпорация
из КНР разработала робота, который умеет танцевать и демонстрировать свои эмоции.
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