Китаец станцевал со страусами в зоопарке. ВИДЕО

Посетители зоопарка Наньчана, города в восточной части Китая, сняли на видео танцующих страусов, которые повторяли движения гостя. Когда подошедший к ограждению вольера мужчина стал раскачиваться в стороны, птица начала вторить его движениям, а позже к танцорам присоединился и другой обитатель загона. Роликом поделилась китайская телевизионная сеть CGTN.

Изначально запись была размещена 2 апреля на музыкальном сайте Tik Tok, собрав там около двух миллионов лайков и больше тысячи комментариев. Пользователи шутили о том, что страусы, должно быть, недавно неплохо отдохнули в баре.

#MostWatched Funny moment: Ostrich dances with a man in east #China's Jiangxi province pic.twitter.com/rd3KYtIcuJ

— CGTN (@CGTNOfficial) 6 апреля 2018 г.

Китайцы не в первый раз демонстрируют любовь к танцам. Недавно мы сообщали о том, что крупная

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из КНР разработала робота, который умеет танцевать и демонстрировать свои эмоции.