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Около 40 национальных сборных ожидается на ЧЕ по спортивной борьбе в Дагестане
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Около 40 национальных сборных ожидается на ЧЕ по спортивной борьбе в Дагестане 

ТАСС 1 час назад
МАХАЧКАЛА, 6 апреля. /ТАСС/. Участие около 40 национальных команд ожидается на чемпионате Европы по спортивной борьбе 2018 года, который пройдет в Дагестане. Об этом сообщил в пятницу первый заместитель председателя правительства Дагестана Анатолий Карибов во время встречи с журналистами.
"На сегодня более 30 сборных [получили визы]. Всего количество стран-участниц [чемпионата] будет около 40", — сказал Карибов.
По его словам, на данный момент на чемпионате не ожидается участие сборной Украины.
Первый вице-премьер республики отметил, что для участников и гостей соревнований в Дагестане будут созданы «одни из лучших условий проживания на чемпионатах Европы».
Чемпионат Европы по спортивной борьбе пройдет с 26 апреля по 6 мая в Каспийске. В рамках турнира состоятся соревнования по вольной, женской и греко-римской борьбе. Чемпионат будет проходить во Дворце спорта и молодежи им. Али Алиева, который реконструируют под стандарты Объединенного мира борьбы.
Ранее ТАСС сообщал, что на четвертый день с начала продажи билетов через интернет и кассы Дворца спорта и молодежи, половина билетов на вольную борьбу уже раскуплены.
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