«ПСЖ» вдесятером спас ничью в гостях у «Сент-Этьена»

В тридцать втором туре чемпионата Франции «Сент-Этьен» и «ПСЖ» сыграли вничью.

"Зелёные" не реализовали пенальти и большую часть матча провели в численном большинстве, но всё же не смогли удержать победу.

Протокол игры

Сент-Этьен

(1:0) Кабелла Реми 17'

90' Дебюши Матьё (1:1)

Ареола Альфонс • Менье Томас • Маркиньос Маркос • Кимпембе Преснель 30' 41' • Кюрзава Левен 30' • Ло Сельсо Хиовани • Диарра Лассана 45' 46' (Силва Тьяго (46') • Рабио Адриен • Ди Мария Анхель • Мбаппе Килиан • Пасторе Хавьер 44' 68' (Кавани Эдинсон (68')

Запасные: Юри Берчиче • Трапп Кевин • Кевин Риман • Нкунку Кристофер

06 апреля. Стадион «Жоффруа Гишар» (Сент-Этьен).

В пятницу вечером программу тридцать второго тура Лиги 1 открыли «Сент-Этьен» и «ПСЖ». Команда Унаи Эмери рассчитывала вплотную приблизиться к чемпионскому титулу. Чтобы стать недосягаемыми на вершине Лиги 1, парижанам нужно было побеждать и надеяться на субботнее поражение «Монако». Но «Сент-Этьен» также рассчитывал зацепиться за очки, ведь «зелёные» ведут борьбу за место в зоне Лиги Европы.

В своих матчах «ПСЖ» очень часто с первых минут включает высокий темп, но на этот раз случилось иначе. Да, подопечные Унаи Эмери старались использовать активный прессинг, только вот дивидендов это не приносило, и моментов около владений Стефана Рюффье не наблюдалось. На семнадцатой минуте интрига закрутилась, ведь открыть счёт удалось «Сент-Этьену». Матьё Дебюши сделал подачу с правого фланга, и после небольшой суматохи около ворот гостей мяч в сетку с близкого расстояния отправил Реми Кабелла.

Хозяева не планировали отдавать инициативу сопернику, а в скором времени даже получили прекрасный шанс упрочить своё преимущество в счёте. Ромен Амума ворвался в штрафную площадь, где его руками откровенно придержал Кимпембе. Арбитр всё видел и незамедлительно указал на одиннадцатиметровую отметку. Реми Кабелла с пенальти пробил в левую от себя часть ворот, но Альфонс Ареола совершил сэйв. Это был явно не вечер «ПСЖ», ведь в концовке первого тайма гости даже остались вдесятером. Кимпембе сзади грубо атаковал Амума, за что получил повторное предупреждение, превратившееся в красную карточку.

После перерыва «Сент-Этьен» не отказывался от игры первым номером, чему способствовало численное большинство. Ближе к экватору второго половины «зелёные» могли провести второй гол, но Джонатан Бамба из выгодной позиции в чужой штрафной площади отправил мяч на трибуны стадиона. Спустя десять минут хозяева провели перспективную контратаку. В её завершении Таннан пробивал с довольно близкой дистанции — Альфонс Ареоле перевёл игровой снаряд в каркас ворот. Вскоре «ПСЖ» был обязан сравнивать счёт. Анхель ди Мария вышел на свидание с голкипером и выкатил мяч на Эдинсона Кавани, однако тот каким-то чудесным образом не попал в пустые ворота!

Команда Унаи Эмери значительно активизировалась и всё-таки смогла спасти ничью в компенсированное время. После подачи с фланга мяч во вратарской площади задел Матьё Дебюши и влетел в сетку. Итоговый счёт — 1:1. Обидно должно быть «Сент-Этьену», ведь было у хозяев и численное преимущество, возможность удвоить счёт с пенальти. «ПСЖ» по итогам этого тура точно не станет чемпионом. Оформить титул парижане смогут на следующих выходных, когда примут «Монако».