Эдинсон Кавани — о своем промахе по пустым воротам: «Это то, что заставляет жить дальше»

Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани признал, что не понимает, как мог промахнуться по пустым воротам в матче чемпионата Франции с «Сент-Этьеном» (1:1). Он не реализовал момент на 76-й минуте встречи, пробив мимо ворот, которые оставил голкипер.

— Что же, это то, что заставляет нас жить дальше и желать прогрессировать каждый день, — написал в своем Инстаграме Кавани, опубликовав видео со своим промахом.

Mamita Edi🙈…pero bueno eso es lo q nos mantiene vivos y buscamos cada día mejorar…💪💪 Mamita Edi🙈…mais bon, c'est ça qui nous maintient en vie et qui fait que nous devons progresser tous les jours…💪💪 Mammina mia Edi 🙈… pero queste sono le cose che ci mantengono vivi e che ogni giorno cerchiamo di migliorare 💪💪 Mamita Edi🙈…anyway, this is what keep us alive and we must get better every day…💪💪

Публикация от Edinson Cavani (@cavaniofficial21) 7 Апр 2018 в 2:15 PDT