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Ужасный промах Кавани по пустым воротам. Видео
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Ужасный промах Кавани по пустым воротам. Видео 

Спорт-Экспресс 48 минут назад
Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани во втором тайме гостевого матча 32-го тура чемпионата Франции против «Сент-Этьена» при счете 0:1 упустил шанс сравнять его. В результате контратаки форварда вывели на пустые ворота, но он не смог попасть в них.
В первой половине игры хозяева поля не смогли воспользоваться шансом упрочить лидерство — автор гола Реми Кабелла неудачно исполнил пенальти, который отразил Альфонс Ареола.
В итоге парижане свели матч к ничьей — на второй компенсированной ко второму тайму минуте автоголом отметился Матье Дебюши.
Somewhere in Brazil, Neymar is chuckling to himself… 🤣 Edinson Cavani surely has Miss of the Season all wrapped up! 🤦‍♂️ pic.twitter.com/m27UwNUeA7
— Goal (@goal) 6 апреля 2018 г.
Great penalty save by PSG's Areola… but does he have Mystic Mbappe to thank?! 😂😂😂 pic.twitter.com/W3rBRZ8lHv
— Goal (@goal) 6 апреля 2018 г.
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