Гол Адриана на 85-й минуте принес «Депортиво» первую победу под руководством Зеедорфа 

«Депортиво» выиграл у «Малаги» в матче 31-го тура чемпионата Испании (3:2). Автором победного гола в концовке встречи стал Адриан Лопес.
Это первая победа «Депортиво» под руководство голландского специалиста Кларенса Зеедорфа.
Чемпионат Испании
31-й тур "Депортиво" — «Малага» — 3:2 (1:1)
Голы: Лукас, 6 — с пенальти (1:0). Ролан, 41 (1:1). Адриан, 70 (2:1). Ролан, 73 (2:2). Адриан, 85 (3:2).
"Депортиво": Мартинес, Фернандо Наварро, Сидней, Хуанфран, Альбентоса, Мунтари (Борхес, 46), Москера (Валье, 80), Эмре Чолак (Андоне, 87), Гильерме, Адриан, Лукас.
"Малага": Роберто, Торрес Гомес, Росалес, Микель, Эрнандес, Ласен (Адриан Гонсалес, 68), Итурра, Чори Кастро (Борха Бастон, 79), Ролан, Саксесс (Самуэль Гарсия, 57), Эн-Несири.
Предупреждения: Микель, 16. Мунтари, 34. Эрнандес, 43. Гильерме, 48. Эмре Чолак, 51. Торрес Гомес, 52. Мартинес, 90.
Судья: Матеу Лаос.
6 апреля. Ла-Корунья. Стадион «Риасор».