Гол Адриана на 85-й минуте принес «Депортиво» победу над «Малагой»

«Депортиво» выиграл у «Малаги» в матче 31-го тура чемпионата Испании (3:2). Автором победного гола в концовке встречи стал Адриан Лопес.

Чемпионат Испании

31-й тур "Депортиво" — «Малага» — 3:2 (1:1)

Голы: Лукас, 6 — с пенальти (1:0). Ролан, 41 (1:1). Адриан, 70 (2:1). Ролан, 73 (2:2). Адриан, 85 (3:2).

Предупреждения: Микель, 16. Мунтари, 34. Эрнандес, 43. Гильерме, 48. Эмре Чолак, 51. Торрес Гомес, 52. Мартинес, 90.

Судья: Матеу Лаос.

6 апреля. Ла-Корунья. Стадион «Риасор».