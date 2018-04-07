Президент футбольного клуба обиделся и выгнал 19 игроков из команды

Президент лиссабонского «Спортинга» Бруно де Карвалью отстранил 19 футболистов команды за несогласие с критикой в их адрес после поражения от мадридского «Атлетико» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, после матча в Мадриде Карвалью в Facebook раскритиковал футболистов. После этого игроки, в том числе бывший нападающий московского ЦСКА Сейду Думбия, через социальные сети высказали недовольство публичными заявлениями президента клуба.

Спортсмены отметили, что надеялись на поддержку руководства в трудный момент: «Мы не идеальны, и не верим в идеальных игроков. Мы всегда хотим прогрессировать. Нет ни идеальных футболистов, ни идеальных команд. Но когда все идет не так, как хотим, мы берем на себя ответственность.

Все вопросы нужно решать внутри команды, а не винить игроков публично».

После этого Карвалью объявил, что 19 футболистов, выразивших протест, будут отстранены и понесут дисциплинарное наказание.

«Спортинг» 8 апреля сыграет в чемпионате Португалии с «Пасуш де Феррейра». Состав команды неизвестен. После 28 туров «Спортинг» занимает в первенстве третье место, отставая от лидирующей «Бенфики» на шесть очков.

Ответная игра с «Атлетико» в рамках Лиги Европы пройдет 12 апреля в Лиссабоне.