Ещё
СМИ: президент «Спортинга» отстранил 19 футболистов клуба
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: президент «Спортинга» отстранил 19 футболистов клуба 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Президент лиссабонского «Спортинга» Бруно де Карвалью остался недоволен действиями футболистов португальской команды и отстранил их, сообщает "Советский спорт".
По информации Marca, речь идет о 19 игроках, которые выразили свое несогласие с критикой в свой адрес после первого матча финала Лиги Европы, в котором лиссабонцы проиграли мадридскому «Атлетико». По итогам встречи, де Карвалью жестко раскритиковал футболистов, на что они высказали свое недовольство словами президента клуба.
Глава «Спортинга» заявил, что каждый из игроков, которые выразил свой протест, будет отстранен от команды. Кроме того, по словам де Карвалью, к футболистам будут применены санкции.
Матч «Атлетико» — «Спортинг» завершился поражением португальской команды со счетом 0:2. Ответная встреча состоится 8 апреля на стадионе «Жозе Алваладе».
Газета.Ru: последние новости
Телекомментатор Стогниенко поделился мнением о матче ЦСКА - "Арсенал" Дата проведения финала Кубка России по футболу останется прежней Ибрагимович резко отреагировал на информацию о возможном недопуске к ЧМ-2018
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал в семье Плющенко: сын рассказал о наказаниях19
Ягудин с женой попали в больницу26
Макгрегор освобожден из-под стражи3
Знарок прокомментировал поражение от ЦСКА
Скончался Александр Курлович16
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение