Тренер «Спортинга» опроверг информацию об отстранении 19 футболистов 

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Жорже Жезуш прокомментировал информацию о том, что президент клуба Бруно де Карвалью отстранил 19 футболистов команды. По его словам, подобного решения никто не принимал, сообщает "Советский спорт".
"Никаких отстранений нет", — цитирует Жезуша Associated Press.
Ранее сообщалось, что де Карвалью остался недоволен действиями футболистов «Спортинга» и отстранил их от участия в тренировочном процессе команды.
По информации Marca, речь идет о 19 игроках, которые выразили свое несогласие с критикой в свой адрес после первого матча финала Лиги Европы, в котором лиссабонцы проиграли мадридскому «Атлетико». По итогам встречи, де Карвалью жестко раскритиковал футболистов, на что они высказали свое недовольство словами президента клуба.