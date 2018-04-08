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Тренер «Спортинга» опроверг информацию об отстранении 19 футболистов
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Тренер «Спортинга» опроверг информацию об отстранении 19 футболистов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Жорже Жезуш прокомментировал информацию о том, что президент клуба Бруно де Карвалью отстранил 19 футболистов команды. По его словам, подобного решения никто не принимал, сообщает "Советский спорт".
"Никаких отстранений нет", — цитирует Жезуша Associated Press.
Ранее сообщалось, что де Карвалью остался недоволен действиями футболистов «Спортинга» и отстранил их от участия в тренировочном процессе команды.
По информации Marca, речь идет о 19 игроках, которые выразили свое несогласие с критикой в свой адрес после первого матча финала Лиги Европы, в котором лиссабонцы проиграли мадридскому «Атлетико». По итогам встречи, де Карвалью жестко раскритиковал футболистов, на что они высказали свое недовольство словами президента клуба.
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