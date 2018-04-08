Тренер «Спортинга» опроверг информацию об отстранении 19 футболистов

Главный тренер лиссабонского «Спортинга» Жорже Жезуш прокомментировал информацию о том, что президент клуба Бруно де Карвалью отстранил 19 футболистов команды. По его словам, подобного решения никто не принимал, сообщает "Советский спорт"

Ранее сообщалось, что де Карвалью остался недоволен действиями футболистов «Спортинга» и отстранил их от участия в тренировочном процессе команды.

По информации Marca, речь идет о 19 игроках, которые выразили свое несогласие с критикой в свой адрес после первого матча финала Лиги Европы, в котором лиссабонцы проиграли мадридскому «Атлетико». По итогам встречи, де Карвалью жестко раскритиковал футболистов, на что они высказали свое недовольство словами президента клуба.