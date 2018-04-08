Ещё
Капитан «Краснодара» сожалеет об отставке Шалимова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Капитан «Краснодара» сожалеет об отставке Шалимова 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Защитник и капитана «Краснодара» Андреас Гранквист выразил сожаление в связи с увольнением Игоря Шалимова с поста главного тренера команды. При этом он подчеркнул, что игроки краснодарского клуба в матче 25-го тура РФПЛ с "Зенитом" старались полностью выполнить указания нового наставника Мурада Мусаева.
"Трудно говорить, как мы сыграли бы в Санкт-Петербурге при Шалимове. Я могу сказать о работе с ним только хорошее. Очень жаль, что мы показывали не те результаты, которые хотелось, и его уволили.
В матче с «Зенитом» старались сыграть как можно лучше, чтобы помочь Мусаеву. Он с нами проработал всего четыре дня, но уже внес определенные тактические коррективы. С его стороны была просьба контролировать мяч и активно действовать в защите и нападении. Считаю, что во втором тайме мы хорошо с этим справились", — цитирует Гранквиста газета «Известия».
Шалимов был отправлен в отставку 2 апреля 2018 года. Его должность занял бывший тренер молодежной команды «Краснодара» Мусаев.
Ранее сообщалось, что «Зенит» на своем поле потерпел поражение от «Краснодара» со счетом 1:2.
Газета.Ru: последние новости
Месси догнал форварда "Ливерпуля" Салаха в гонке за "Золотую бутсу" СМИ: президент "Спортинга" отстранил 19 футболистов клуба Карпин выступил против лимита на легионеров в чемпионате России
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу28
Нурмагомедов ответил на обвинения в трусости38
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
UFC 223. Нурмагомедов — Яквинта. Начало текстовой трансляции в 5:00 мск.
«Я не заинтересован в деньгах „Зенита“5
Видео
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение