Капитан «Краснодара» сожалеет об отставке Шалимова

"Трудно говорить, как мы сыграли бы в Санкт-Петербурге при Шалимове. Я могу сказать о работе с ним только хорошее. Очень жаль, что мы показывали не те результаты, которые хотелось, и его уволили.

В матче с «Зенитом» старались сыграть как можно лучше, чтобы помочь Мусаеву. Он с нами проработал всего четыре дня, но уже внес определенные тактические коррективы. С его стороны была просьба контролировать мяч и активно действовать в защите и нападении. Считаю, что во втором тайме мы хорошо с этим справились", — цитирует Гранквиста газета «Известия»

Шалимов был отправлен в отставку 2 апреля 2018 года. Его должность занял бывший тренер молодежной команды «Краснодара» Мусаев.

Ранее сообщалось, что «Зенит» на своем поле потерпел поражение от «Краснодара» со счетом 1:2.