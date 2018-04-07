«Краснодар» вернулся! И дал дополнительный комментарий к отставке Шалимова

А ведь это был особенный день в Северной столице! Словно футбол — воскрес. И трибуны «Крестовского», отрешившись от подслеповатого клубного фанатизма, признались в любви к замечательному, штучному футболисту Олегу Шатову , вынужденно игравшему за соперников. Тем самым у них вырвался крик души — ибо в продукте, изготовленном Роберто Манчини , им осталось любить только собственно лейбл «Зенит»

И — вернулся «Краснодар»! Тот, который любили и ценили не только в столице Кубани. Тот, которому свойственно живое футбольное начало, первозданное-игровое. Просто удивительно — вернулся-то он, что называется, в мгновение ока, тотчас после отставки Игоря Шалимова . И с назначением Мурада Мусаева , от плоти клубной.

Шатов забил «Зениту» уникальный гол. А фанаты уже посылают Манчини

Получается, тот «Краснодар» и не исчезал, а затаился — пока его действиями руководил Шалимов. Потому что нельзя за считанные дни дать команде такое идеальное взаимодействие — на приличных, заметим, скоростях! — и уж тем более «физику», в чем гости оказались определенно лучше хозяев (еще один привет Манчини: чего ни хватишься, ничегошеньки у вас, синьор, нет!).

Можно сказать: эта игра «Краснодара» стала дополнительным комментарием к отставке Шалимова.

Вот что особенно интересно: почувствовал ли Сергей Галицкий во время матча на «Крестовском» то, что ощутили, уверен, люди, прикипевшие душой к команде во времена Олега Кононова , но остывшие при Шалимове? Я скажу «мы», потому что и себя к этим людям причисляю. Так вот, мы критиковали команду не за наивность, романтичность или прочую авантюрность. Нас коробило то, что при тренере Шалимове «Краснодар» выдавал вместо подлинника подделку, имитацию. Он будто разлюбил по-настоящему играть. А отбывал — то лениво, то дергано — некую стилистическую повинность.

Возможно, причина той (оставшейся, надеюсь, в прошлом) мутации заключалась в следующем. Шалимов, самодостаточный футбольный человек, внутренне не был согласен с тем футболом, какой хотел видеть Галицкий. Наступал на горло своей авторской тренерской песне. Делал вид, что разделяет ценности работодателя. Потому и действовал «Краснодар» те полгода натужно. То ли через «не могу», то ли через «не хочу».

Впрочем: если Галицкий публично не признал свою ошибку с Шалимовым, это не исключает того, что мысленно он объявил себе за то решение выговор с предупреждением. Не случайно Сергей Николаевич на днях бросил: никаких тренеров-иностранцев в клубе не будет, они не в состоянии усвоить наши ценности. А Шалимов-то, вспомнить, в значительной мере и есть иностранец, с его богатой европейской практикой игрока…

Пока же поздравляю всех любителей игрового –в полном смысле слова! — футбола. Они, быть может, в последнее время даже бросили смотреть РФПЛ, ибо ниша такого футбола оставалась вакантной. Возвращайтесь, господа! Мурад Мусаев, сразу видно, знает в таком футболе толк.

Конечно, вернутся и недостатки, всегда продолжающие достоинства. И «обрезы», коими часто оборачиваются лихие комбинационные замыслы (и коих в первом тайме питерского матча набралось хоть отбавляй). И изощренные попытки протащить мячишко сквозь игольное ушко по центру (по этой части гости явно перебирали уже после перерыва).

Но главное — смотреть на этот «Краснодар» снова необычайно интересно! Хотя местами за него и будет страшновато.