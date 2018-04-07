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Пародия «Много пуповин» на клип Бузовой от студентов-гинекологов взорвала сеть
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Пародия «Много пуповин» на клип Бузовой от студентов-гинекологов взорвала сеть 

Lenta.ru 39 минут назад
Фото: Lenta.ru
Пародия на клип Ольги Бузовой «Мало половин», снятая студентами Красноярского государственного медицинского университета, набрала вирусную популярность в интернете. Будущие акушеры-гинекологи назвали ролик «Много пуповин» и опубликовали на YouTube.
Учащиеся высмеяли тонкости профессии и «методы родовозбуждения» (к примеру, «дай окситоцин!»). В видео несколько девушек и молодой человек танцуют в медицинской форме в учебных кабинетах.
«Это не пропаганда стимуляции родовой деятельности окситоцином и амниотомии. Как будущие специалисты, не собираемся их применять рутинно и уж тем более безосновательно. Наша работа основывается на клинических рекомендациях министерства здравоохранения. А все подобные процедуры проводятся строго по показаниям!» — пояснили студенты под роликом.
Видео было опубликовано 27 марта. К пятнице, 6 апреля, его просмотрели более 45 тысяч раз.
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