Александр Овечкин: «Спасибо моим родителям, что воспитали во мне трудолюбие и упорство!»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал достижение 1000 матчей в НХЛ. Овечкин поблагодарил своих болельщиков и родителей.

"1000 игр в НХЛ! Спасибо всем моим тренерам, моим товарищам по команде, с кем я играл и играю, спасибо болельщикам за поддержку! Огромное спасибо моим родителям, что воспитали во мне трудолюбие и упорство! Спасибо моей любимой за поддержку и веру в меня!", — написал Овечкин в своем «Инстаграме».

tonight was incredible moment for me n my family! it's huge honor to play for the Caps all this time! thx u all caps fans to support me n to all my teammates coaches n trainers to help me do it)) 1000 игр в НХЛ, спасибо всем моим тренерам, моим товарищам по команде с кем я играл и играю, спасибо болельщикам за поддержку!огромное спасибо моим родителям что воспитали во мне трудолюбие и упорство!спасибо моей любимой за поддержку и веру в меня!

A post shared by Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial) on Apr 6, 2018 at 1:08pm PDT