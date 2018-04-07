Абрамов: «Бавария» хотела купить Титова за 5-7 млн евро, «Спартак» требовал 20"

— Помните великого капитана «Спартака» Егора Титова? Так считал «Спартак»! Они считали, что Титов стоит 20 млн Я начинаю разговаривать с коммерческим директором, а он говорит: «Слушай, Володя, что ты начинаешь? Мы и за 20 не хотим продавать! Он — лучший в Европе!». А меня на руках предложение от «Баварии», но в нем цена — в разы меньше. В «Спартаке» говорят: «Мы не хотим это обсуждать! Пускай 20 млн дают!». «Бавария» была готова купить за 5—7 млн Потом журналисты разнесли эту новость, и через неделю вся страна знала, что Титова хотят купить. И в прессе поперли суммы — 20 млн, 25 млн! Да никто не хотел его покупать за эти деньги! Когда я сказал «Баварии», сколько «Спартак» хочет за Титова, мне ответили: «Пошлите их на три буквы! На эти 20 млн мы купим четырех хороших футболистов». Но об этом журналисты не стали писать. Прошло 20 лет— и все до сих пор говорят: «Представляете, за какие деньги хотели купить нашего Егора!». Да никто этих денег не предлагал!