Ещё
Абрамов: «Бавария» хотела купить Титова за 5-7 млн евро, «Спартак» требовал 20"
Далее:
Читайте также:
Ещё

Абрамов: «Бавария» хотела купить Титова за 5-7 млн евро, «Спартак» требовал 20" 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Агент Владимир Абрамов вспомнил о несостоявшемся переходе полузащитника "Спартака" Егора Титова в «Баварию».
— Помните великого капитана «Спартака» Егора Титова? Так считал «Спартак»! Они считали, что Титов стоит 20 млн Я начинаю разговаривать с коммерческим директором, а он говорит: «Слушай, Володя, что ты начинаешь? Мы и за 20 не хотим продавать! Он — лучший в Европе!». А меня на руках предложение от «Баварии», но в нем цена — в разы меньше. В «Спартаке» говорят: «Мы не хотим это обсуждать! Пускай 20 млн дают!». «Бавария» была готова купить за 5—7 млн Потом журналисты разнесли эту новость, и через неделю вся страна знала, что Титова хотят купить. И в прессе поперли суммы — 20 млн, 25 млн! Да никто не хотел его покупать за эти деньги! Когда я сказал «Баварии», сколько «Спартак» хочет за Титова, мне ответили: «Пошлите их на три буквы! На эти 20 млн мы купим четырех хороших футболистов». Но об этом журналисты не стали писать. Прошло 20 лет— и все до сих пор говорят: «Представляете, за какие деньги хотели купить нашего Егора!». Да никто этих денег не предлагал!
Евро-футбол.Ру: последние новости
Уорнок обматерил Санту после поражения в центральном матче Чемпионшипа Президент "Спортинга" отстранил 19 игроков первой команды Драма в Уэльсе: лидирующие "волки" обыграли ближайшего преследователя
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал в семье Плющенко: сын рассказал о наказаниях19
Ягудин с женой попали в больницу26
Макгрегор освобожден из-под стражи3
Знарок прокомментировал поражение от ЦСКА
Скончался Александр Курлович16
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение