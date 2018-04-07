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«Витория Гимараэш» на своём поле разгромила «Риу Аве»
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«Витория Гимараэш» на своём поле разгромила «Риу Аве» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
В рамках 29-го тура чемпионата Португалии «Витория Гимараэш» дома спокойно разобралась с «Риу Аве», забив сопернику три безответных гола.
"Витория Гимараэш" — «Риу Аве» — 3:0  Голы: Марсело, 22 (автогол) — 1:0, Жубал, 29 — 2:0, Мартинс, 41 — 3:0.
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