«Витория Гимараэш» на своём поле разгромила «Риу Аве»

В рамках 29-го тура чемпионата Португалии «Витория Гимараэш» дома спокойно разобралась с «Риу Аве», забив сопернику три безответных гола.

"Витория Гимараэш" — «Риу Аве» — 3:0 Голы: Марсело, 22 (автогол) — 1:0, Жубал, 29 — 2:0, Мартинс, 41 — 3:0.