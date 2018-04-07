Никита Трямкин: Эмоции нас захлестывали, мы соскучились по хоккею

«Германия — хорошая команда. Если в начале игры мы владели преимуществом, то в третьем периоде они подравняли игру на первые 5-7 минут. Пришлось заново включаться, и когда они стали поддавливать, стало тяжеловато.

Немцы не хотели проиграть с крупным счетом. Да, их вратарь сегодня сыграл хорошо, но если бы мы более ответственно отнеслись к своим моментам, могли забить на 2-3 шайбы больше.