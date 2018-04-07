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Никита Трямкин: Эмоции нас захлестывали, мы соскучились по хоккею
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Никита Трямкин: Эмоции нас захлестывали, мы соскучились по хоккею 

Советский спорт 1 час назад
«Германия — хорошая команда. Если в начале игры мы владели преимуществом, то в третьем периоде они подравняли игру на первые 5-7 минут. Пришлось заново включаться, и когда они стали поддавливать, стало тяжеловато.
Немцы не хотели проиграть с крупным счетом. Да, их вратарь сегодня сыграл хорошо, но если бы мы более ответственно отнеслись к своим моментам, могли забить на 2-3 шайбы больше.
У соперника случился нелепый гол: мы не вывели шайбу, она залетела в ворота. Жалко, что вратарь не сыграл „на ноль“. Эмоции нас захлестывали, мы соскучились по хоккею. Был легкий ажиотаж, какие-то моменты не получались. Но хорошо, что выиграли», — приводит слова Трямкина официальный сайт ФХР.
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