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Джикия готовится к ЧМ-2018
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Джикия готовится к ЧМ-2018 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия не теряет надежды сыграть на Чемпионате Мира 2018 года.
"Считаю себя частью национальной команды. И не стану лукавить — я готовлюсь к Чемпионату Мира. Наступит тот момент, когда станет понятно, смогу ли выступить на турнире или нет. Конкретной даты не знаю. До следующего сбора ещё больше месяца. Всё это время точно посвящу своей подготовке, нужно набрать кондиции. А потом с главным тренером встретимся, поговорим и примем решение. Конечно, я верю, что смогу успеть восстановиться и набрать форму. Внутри такое ощущение есть" — сказал Джикия.
Напомним, что 24-летний центрбек восстанавливается после травмы передней крестообразной связки колена.
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