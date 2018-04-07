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Георгий Джикия намерен сыграть за сборную на чемпионате мира
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Георгий Джикия намерен сыграть за сборную на чемпионате мира 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Ведущий игрок обороны футбольной сборной России и московского "Спартака" Георгия Джикия, который восстанавливается после тяжелой травмы и операции, сообщил журналистам, что все еще не потерял надежду сыграть на домашнем чемпионате мира. Медики не обещали, что Джикия поправится к июню 2018 года.
"Конкретной даты [начала работы с мячом на поле, — прим. ред.] не знаю. До следующего сбора национальной команды еще больше месяца. Все это время точно посвящу своей подготовке, нужно набрать кондиции. А потом с главным тренером встретимся, поговорим и примем решение", — сказал Джикия.
При этом сам футболист на вопрос «верите ли Вы, что можете успеть восстановиться к чемпионату мира?» ответил положительно: «Да, конечно. Внутри такое ощущение есть».
Оборонец не считает, что в сборной страны беда с центральными защитниками: «Это мнение людей, и всегда найдутся те, кто будет критиковать, а кто-то, наоборот, поддерживать. Но если бы не было центральных защитников, то их не вызывали бы по шесть-семь человек на сбор».
"Травмировался не только я, но и Васин, — цитирует Джикию издание «Спорт-экспресс». — Нас с ним наигрывали, провели все матчи Кубка конфедераций, но такое случается. Уверяю вас, что у нас есть кому выходить на поле, все будет хорошо".
"Конечно, я переживаю, поскольку считаю себя частью национальной команды. И не стану лукавить: я готовлюсь. Наступит тот момент, когда станет понятно, смогу ли выступить на чемпионате мира-2018 или нет", — заключил защитник.
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