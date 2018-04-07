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Футболисты «Кардиффа» не реализовали два пенальти в добавленное к матчу время
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Футболисты «Кардиффа» не реализовали два пенальти в добавленное к матчу время 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Футболисты «Кардифф Сити» не смогли реализовать два пенальти в компенсированное арбитром время ко второму тайму в матче 41-го тура Чемпионшипа с «Вулверхэмптоном». Об этом сообщает «Советский спорт».
Сначала Гари Мэдин на 94-й минуте пробил во вратаря, а затем Дэвид Хойлетт на 96-й попал в перекладину. В итоге матч завершился победой «волков» со счетом 1:0.
"Кардифф Сити" после 40 туров занимает второе место в таблице, набрав 80 очков. «Вулверхэмптон» идет на первом месте, сыграв на один матч больше и имея в активе 89 баллов. Две первых строчки дают право перейти командам в английскую Премьер-лигу.
Ранее сообщалось, что египетский путешественник отправился в Россию на ЧМ-2018 на велосипеде.
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